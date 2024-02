Diese prominente Jury entscheidet über die neue Miss Germany

Wer wird die neue Miss Germany? Am Samstag (24. Februar) steigt zum 22. Mal das Finale der Miss Germany Awards. Durch den Abend in der Europa–Park Arena in Rust führt Moderatorin Lola Weippert (27). «Ich bin in Stuttgart geboren und quasi mit dem Europa–Park aufgewachsen, deswegen freue ich mich sehr, dort auf der Bühne stehen zu dürfen», so die Moderatorin.