Diese Promis lassen bei «Murmel Mania» die Kugeln rollen

Musikerausgabe macht den Anfang

Die erste Folge beim neuen Sender kommt am 12. Juli. Die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck werden ihr Murmelgeschick unter Beweis stellen. Eine Woche später, am 19. Juli, treten die Promi–Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs an. Am 26. Juli verspricht es mit den Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer und Chris Tall besonders lustig zu werden. Den Abschluss an der Murmelbahn machen am 9. August die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen.