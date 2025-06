Diese Promis starteten ihre Karriere beim «Bachelor»

Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki (36) nahm 2017 an der siebten Staffel von «Der Bachelor» mit Sebastian Pannek teil, schied jedoch bereits in der ersten Folge ohne Rose aus. Trotzdem startete sie noch im selben Jahr ihre Karriere im Reality–TV: Sie zog in den Container von «Promi Big Brother» ein und war in den folgenden Jahren unter anderem bei «Bachelor in Paradise», «Let's Dance» und «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zu sehen – letzteres Format gewann sie sogar. Zudem war sie 2020 Jurymitglied bei «Das Supertalent». 2022 suchte Evelyn Burdecki in ihrer eigenen Show «Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben» vergeblich nach der grossen Liebe. Doch im kommenden Herbst kehrt die 36–Jährige mit einem neuen Format zurück: In einer neuen Sky Original Produktion begibt sie sich auf eine persönliche Reise – und macht sich auf die Suche nach einem Familiendomizil im Süden. «Ich war schon in vielen Shows – aber noch nie war es so persönlich», kündigte die 36–Jährige an.