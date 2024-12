Diese Promis verbringen ihren Weihnachtsurlaub 2024 in Aspen

Auch Reed veröffentlichte einen Beitrag auf der Plattform, in dem sie sich darüber freute, in den Rocky Mountains Schnee–Polo gespielt und heisse Schokolade getrunken zu haben. Offenbar plant das Paar aber bald mehr Zeit in Colorado zu verbringen: «Bis in wenigen Wochen, Aspen!», schreibt die Schauspielerin am Ende ihres Posts.