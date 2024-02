Diese Royals dürfen den krebskranken König Charles vertreten

Für Ersatz ist innerhalb der Familie gesorgt: Wer unter den Royals den britischen Monarchen im Krankheitsfall offiziell vertreten darf, ist durch den Regency Act von 1937 klar geregelt. Der kommt zur Anwendung, wenn ein Monarch sich im Ausland aufhält oder arbeitsunfähig ist. Als seine Vertretung kann der Monarch dann «Counsellors of State» (Staatsräte) in seinem Namen entsenden. Dies war bei Queen Elizabeth II. (1926–2022) der Fall, als sie den damaligen Prinz Charles und Prinz William (41) bat, für sie 2022 an der Parlamentseröffnung teilzunehmen.