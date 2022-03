Diese Serie hilft Britney Spears gegen ihre Angstgefühle

«Wahnwitzig» und «unglaublich»

Spears schwärmt von der HBO-Serie «Euphoria» in höchsten Tönen. Sie sei «wahnwitzig» und «unglaublich». Die Produktion anzusehen «und von diesen verrückten Handlungssträngen unterhalten zu werden, hat plötzlich all meine Angstgefühle verschwinden lassen», erklärt die Sängerin. Es sei wie eine Meditation für sie gewesen und die Serie habe ihr ein «riesiges Grinsen» ins Gesicht gezaubert. In den Kommentaren bedankte sich Zendaya (25) mit drei Herzchen. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen und auch als Produzentin beteiligt.