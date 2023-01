Diese Serien-Highlights hält das Jahr 2023 bereit

Weiter geht es mit der dritten Staffel von «The Mandalorian», die am 1. März erscheint. Die zweite Staffel der Serie ist schon einige Zeit her, sie lief im Oktober 2020 an. Die Handlung wurde allerdings in «Das Buch von Boba Fett» (2021) weitererzählt. In der Hauptrolle ist erneut Pedro Pascal (47) als Mandalorianer zu sehen. Beliebt wurde «The Mandalorian» vor allem durch das «Kind» Grogu, das in sozialen Medien als «Baby Yoda» bekannt ist.