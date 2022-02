Diese Songs gehen auf TikTok und Co. durch die Decke

Jede Woche stellt TikTok seine Hot 50 aus Deutschland vor. In der vergangenen Woche stand Sängerin und Rapperin Katja Krasavice (25) mit ihrem Song «Onlyfans» an der Spitze und durfte sich «Hot Artist of the Week» nennen. Nun haben Dardan & Nimo sie mit ihrem Hit «B.I.B.O» auf Platz eins abgelöst. Danach folgen Seeed mit «Ding» (Platz drei) sowie die Rapper Digga D und Still Brickin' mit «Pump 101» (Platz vier).