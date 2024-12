Diese Sport-Highlights gibt es zu Weihnachten im TV

Wintersport–Highlights zum Jahresende

Den krönenden Abschluss des Sport–Jahres bildet natürlich die Vierschanzentournee. Das traditionelle Skisprung–Spektakel startet am 28. Dezember in Oberstdorf und endet am 6. Januar in Bischofshofen. Am 1. Januar wird zusätzlich in Garmisch–Partenkirchen zum Neujahrsspringen geladen und am 4. Januar noch in Innsbruck vom ikonischen Bergisl gesprungen.