Diese Stars haben die profitabelsten Lieder geschrieben

«Happy Birthday To You»

Das weltweit bekannteste Geburtstagsständchen hatte über Jahre hinweg mehrere Dutzend Millionen US–Dollar an Lizenzgebühren generiert. Für den Grossteil des 20. Jahrhunderts besass Warner/Chappell Music die Rechte, ein Gerichtsverfahren beendete 2015 die Urheberrechtsansprüche. Seitdem wirft der Song keine Tantiemen mehr ab. Komponiert hatten den Song 1893 die Schwestern Patty und Mildred Hill, ursprünglich als «Good Morning to All». Der Text «Happy Birthday to You» wurde später hinzugefügt. Die Komponistinnen hatten mit dem Song für ihr Leben ausgesorgt, obwohl ein Grossteil der Einnahmen später an Musikverlage ging