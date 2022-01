Diese Stars schwören auf sie: Der Hype um Heilkristalle

Was auch immer man in sein Leben ziehen will, es gibt einen Kristall, der dabei hilft. Es gibt einen Kristall, der hilft, Geld und Fülle zu manifestieren (Citrin), einen Kristall, der die Konzentration verbessert (Sodalith) und einen Kristall, der hilft, Liebe und Mitgefühl zu empfinden (Rosenquarz). Dieser ganzheitliche Ansatz ist für viele der beste Weg, die Negativität in ihrem Leben zu beseitigen.