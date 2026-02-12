Diese Stars und Filme beehren die Berlinale 2026

Ehrenpreis, Jurypräsident und Eröffnungsfilm

Wie für Filmfestivals generell üblich, wurden im Vorfeld der Veranstaltung tröpfchenweise wichtige Personen und Werke für die anstehende Berlinale enthüllt. So steht bereits seit Dezember des vergangenen Jahres fest, dass Regisseur Wim Wenders die ehrenvolle Aufgabe als Jurypräsident innehaben wird. Der Jury gehören zudem die südkoreanische Schauspielerin Bae Doona, Regisseur und Produzent Min Bahadur Bham aus Nepal, die japanische Regisseurin Hikari, der US–amerikanische Filmemacher Reinaldo Marcus Green sowie der indische Regisseur Shivendra Singh Dungarpur und die polnische Produzentin Ewa Puszczyńska an.