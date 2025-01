Diese Stars verliessen das Dschungelcamp vorzeitig

Am 24. Januar ziehen zum 18. Mal Stars und Sternchen in das RTL–Dschungelcamp. Doch werden Lilly Becker (48), Maurice Dziwak (26) und Co. bis zu ihrer Rauswahl durch die Zuschauerinnen und Zuschauer oder dem Sieg durchhalten? In den vergangenen 20 Jahren «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (seit 2004, auf RTL) verliessen bereits einige Kandidatinnen und Kandidaten Down Under vorzeitig – freiwillig und unfreiwillig...