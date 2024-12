Diese Stars wählten 2024 ungewöhnliche Namen für ihren Nachwuchs

«Ja, sein erster Name ist wirklich Brother»

Besonders heiss diskutiert wurde in diesem Jahr wohl die Wahl von «Glee»–Star Darren Criss (37) und Ehefrau Mia Swier (39). Nach ihrer Tochter Bluesy (2) bekamen sie im Juni 2024 ihren ersten Sohn und nannten ihn Brother László, also Bruder. «Ja, sein erster Name ist wirklich Brother», schrieb der Schauspieler extra unter den Instagram–Beitrag. Seine Fans waren nicht unbedingt begeistert von seiner Namenswahl, wie in den Kommentaren zu lesen war.