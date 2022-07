Diese Stars will Thomas Gottschalk bei «Wetten, dass..?» nicht sehen

Wer könnte in der nächsten «Wetten, dass..?»-Ausgabe auf der Couch von Thomas Gottschalk (72) sitzen? Das ZDF bestätigte zwar schon das Ausstrahlungsdatum (19. November, 20:15 Uhr), allerdings sind die Gäste noch nicht bekannt. Wenn es nach Gottschalk geht, haben deutsche Popstars wie Mark Forster (39) und Lena Meyer-Landrut (31) das Nachsehen. Das erklärt Gottschalk Johannes B. Kerner (57) in der Talkshow «Bestbesetzung», die am Donnerstag (28. Juli) bei Magenta TV ausgestrahlt wird.