Diese Stars zeigt der Pirelli-Kalender 2025

Experimentelle Rückkehr zu «klassischer Sexyness»

In einem Interview mit dem «Guardian» sagte der bekannte Mode–Fotograf dazu: «Ich denke, Sie wissen, dass #MeToo wirklich alle zum Innehalten gezwungen hat, was wirklich gut ist. Und ich denke, vieles von dem, was sexy geworden ist, ist das, was wir in den sozialen Medien der Leute zu sehen begannen, normalerweise durch Selfies». Seine Shootings für den kommenden Pirelli–Kalender hätten darauf abgezielt, «ganz am Anfang anzufangen, aber dann auch herauszufinden, wie das heute Sinn macht».