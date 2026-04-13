Diese Strassen sollte man mal gesehen haben

Manche Strassen beeindrucken weniger durch Geschichte als durch ihre besondere Stimmung und Umgebung. Der Philosopher's Path in Kyoto verläuft entlang eines Kanals und ist von Kirschbäumen gesäumt. Vor allem zur Blütezeit entsteht hier eine ruhige, fast meditative Atmosphäre, die einen starken Kontrast zur sonst geschäftigen Stadt bietet. Die Avenida Atlântica in Rio de Janeiro zieht sich direkt an der Copacabana entlang. Mit ihrem geschwungenen Mosaikpflaster, Strassenkünstlern und dem Blick auf den Atlantik ist sie ein lebendiger Treffpunkt. Auch der Malecón in Havanna lebt von seiner Lage am Meer. Die kilometerlange Uferstrasse verbindet verschiedene Stadtteile und wird besonders bei Sonnenuntergang zum Treffpunkt für Einheimische und Besucher.