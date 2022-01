Diese «The Masked Dancer»-Mitstreiter hat Oliver Petszokat erkannt

Wie schwer war es, die Teilnahme bei «The Masked Dancer» geheimzuhalten? Was war Ihre Standardausrede, wenn Sie beim Training waren?

Petszokat: Das ging eigentlich. Wenn mich jemand gefragt hat, wo ich gerade bin, habe ich meistens gesagt, dass ich bei irgendeinem Dreh bin. Ich mache so viele verschiedene Projekte, alle haben mir das als Ausrede abgenommen. Meine Radiosendungen nehme ich sowieso von zu Hause auf, da hat in den vergangenen Wochen auch keiner gemerkt, was ich nebenher so mache.