Diese Trash-Stars sorgten 2024 für Aufsehen

Trouble–Trio Leyla, Mike und Kim Virginia

Lucy Diakovska (48) hat die diesjährige Staffel des «Dschungelcamps» gewonnen – doch das ist angesichts der turbulenten Geschehnisse zwischen ihren Mitcampern Leyla Lahouar, Mike Heiter und Kim Virginia Hartung (29) fast in den Hintergrund gerückt. Kim hatte von Anfang an nur ein Thema in Australien: ihre Ex–Affäre Mike. Immer wieder teilte sie gegen ihn aus, was zu handfesten Diskussionen führte.