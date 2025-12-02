Diese TV-Jahresrückblicke lassen 2025 Revue passieren

Mit «2025! Menschen, Bilder, Emotionen» blickt RTL bereits an diesem Donnerstag auf die Ereignisse des Jahres zurück. Doch auch andere Sender stehen mit ihren Jahresrückblicken schon in den Startlöchern. Ein Überblick über die geplanten Shows.
2025! Menschen, Bilder, Emotionen
Steffen Hallaschka (53) macht den Anfang und präsentiert am 4. Dezember um 20:15 Uhr live den RTL–Jahresrückblick (auch bei RTL+). Zum dritten Mal führt er inzwischen durch die Show, davor wurde «Menschen, Bilder, Emotionen» jahrelang von Günther Jauch (69) moderiert. Mit TV–Koch Tim Mälzer, Moderatorin Andrea Kiewel und Grünen–Politikerin Ricarda Lang spricht Hallaschka knapp vier Stunden über die Highlights, aber auch über die Schicksale und Skandale der vergangenen Monate.
Als weitere Gäste sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Tennis–Legende Boris Becker, Der Graf von Unheilig, Torhüterin Ann–Katrin Berger, Balljunge Noel Urbaniak und Reise–Influencer Luca Pferdmenges dabei. Anwalt Ingo Bott (42) und «Der Spiegel»–Redakteur Christopher Piltz werden über den Fall Christina Block reden.
Markus Lanz – Das Jahr 2025
Weiter geht es mit den Jahresrückblicken bei Markus Lanz (56) im ZDF. Am Mittwoch, den 17. Dezember, präsentiert der Moderator um 20:15 Uhr die zweistündige Spezialausgabe seiner Talkshow. In «Markus Lanz – Das Jahr 2025» wirft er gemeinsam mit prominenten und nicht–prominenten Gästen, die bei den prägendsten Ereignissen des Jahres hautnah dabei waren, einen Blick zurück. Letztes Jahr waren unter anderem die Politiker Robert Habeck und Sahra Wagenknecht, deutsche Olympiasieger sowie Spieler der deutschen Fussballnationalmannschaft im Studio.
Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick
Wer lieber mit einem Augenzwinkern zurückblickt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Am Donnerstag, den 18. Dezember, um 21:45 Uhr präsentiert Dieter Nuhr (65) seinen Jahresrückblick «Nuhr 2025» (ARD). Der Kabarettist hat reichlich Material: Donald Trumps Rückkehr ins Weisse Haus, Friedrich Merz' Weg ins Kanzleramt – da kann er satirisch aus dem Vollen schöpfen, wie die ARD verspricht.
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Einen Tag später, am 19. Dezember um 23:30 Uhr, legt das ZDF mit «Toll! Der satirische Jahresrückblick» ebenfalls humorvoll nach. Auch Werner Doyé und Andreas Wiemers (59) aus der Sendung «Frontal 21» zerpflücken Merz und Trump und stellen zudem 30 Minuten provokante Fragen: Hat David Hasselhoff die Brandmauer zur AfD eingerissen? Was macht Jens Spahn eigentlich beruflich? Vermisst jemand Christian Lindner? Und mit wie wenig Frauen kann man ein Land regieren?
ARD–Jahresrückblick
Am Montag, den 22. Dezember, läuft der «ARD–Jahresrückblick» um 21:45 Uhr. Themen sind der holprige Regierungsstart, Trump–Zölle, Rüstungsdebatte, Künstliche Intelligenz und die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Die «Tagesschau»–Sprecher Ingo Zamperoni (51) und Anna Planken (45) sowie weitere Prominente werden den 45–minütigen Jahresrückblick gestalten.
Das Jahr der Stars 2025 und Quiz–Champion
Boulevard–Fans kommen am 23. Dezember auf ihre Kosten: Um 17:10 Uhr behandelt das ZDF in «Das Jahr der Stars 2025» alle Promis, die dieses Jahr Schlagzeilen gemacht haben – von Königshaus–Skandalen über das überraschende Paar Jörg Pilawa und Julia Klöckner bis zu Boris Beckers erneuter Vaterschaft.
Am selben Tag gibt es um 20:15 Uhr zum ersten Mal ein Jahresrückblicks–Special von «Der Quiz–Champion» (ebenfalls ZDF). Moderator Johannes B. Kerner (60) lädt die klügsten Kandidaten Deutschlands ein, die sich wie gewohnt fünf prominenten Experten stellen und Fragen rund um das vergangene Jahr beantworten müssen.
Album 2025 – Bilder eines Jahres
Am Freitag, den 26. Dezember, läuft im ZDF der von Gert Anhalt (62) moderierte Rückblickklassiker «Album 2025 – Bilder eines Jahres» (19:15 Uhr). Das traditionsreiche Format lässt die prägenden Momente in Bildern Revue passieren, unter anderem die zweite Amtszeit von Donald Trump, die neue Koalition, den Ukraine– und den Gaza–Krieg, die Waldbrände in Südeuropa sowie den neuen Papst Leo.
2025 – Das Quiz und heute–show spezial
Einen Tag später, am 27. Dezember um 20:15 Uhr, startet in der ARD «2025 – Das Quiz». Kai Pflaume (58) moderiert zum dritten Mal das traditionelle Jahresrückblicksquiz. Sein Rateteam bleibt unverändert: Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen beantworten Fragen zu Ereignissen des abgelaufenen Jahres und laden die Zuschauer zum Miträtseln ein.
Um 23:30 wird es im Ersten dann noch einmal satirisch: Im «heute–show spezial – Das war 2025» zeigen Fabian Köster (30) und Lutz van der Horst (50) ihre stärksten Satire–Reportagen aus den Folgen der «heute–show» und «heute–show spezial» des Jahres 2025.
Eine Premiere gibt es in Sat.1, bisher aber noch ohne Sendetermin: Erstmals zeigt der Sender «Comedygipfel – Das Jahr 2025», einen humoristischen Jahresrückblick moderiert von Katrin Bauerfeind (43). Mit Studiosketchen, Einspielfilmen und zahlreichen Gästen werden «die Highlights und Lowlights» des Jahres beleuchten. Mit dabei sind Linda Zervakis, Chris Tall, Christoph Maria Herbst, Tahnee, Benni Stark und Dr. Pop. Das neue Format erinnert an Jürgen von der Lippes (77) Comedy–Jahresrückblick «Wer zuletzt lacht...!», den er von 2001 bis 2008 in Sat.1 präsentierte.