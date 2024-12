Diese TV-Shows feierten 2024 ihr grosses Jubiläum

20 Jahre ist es her, dass Sonja Zietlow (56) und Dirk Bach (1961–2012) das erste Mal «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» von der Hängebrücke im australischen Dschungel schmetterten. In diesem Jahr stand für das «Dschungelcamp» also ein ganz besonderes Jubiläum an, das mit einer Allstar–Staffel gefeiert wurde. Die RTL–Sendung rund um allerlei Getier, Ekelprüfungen und emotionale Geschichten am Lagerfeuer war 2024 aber nicht das einzige Geburtstagskind.