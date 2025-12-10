Diese TV-Shows starteten 2025 mit neuen Moderatoren

Ehepaar Zarrella bei «Denn sie wissen nicht, was passiert»

Nach sieben Jahren und 48 Ausgaben haben sich Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) am 6. Dezember von ihrer RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» verabschiedet. Für Gottschalk war das besonders emotional: Der an Krebs erkrankte Entertainer feierte seine letzte grosse Samstagabendshow. Er will sich in den nächsten Monaten ganz seiner Genesung widmen. Bereits am 13. Dezember geht es jedoch auch ohne das Trio weiter. Dann sind Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (48), Michelle Hunziker (48) und das Magier–Duo «Die Ehrlich Brothers» das Team für den Abend.