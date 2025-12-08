Diese Weihnachtsklassiker sorgen für Festtagsstimmung

Weihnachten hat seine eigenen Erzählweisen. Filme dürfen in dieser Jahreszeit sentimentaler und leiser sein, manchmal auch absurder. Schon ein vertrauter Vorspann kann reichen, um das Wohnzimmer blitzartig in Adventsstimmung zu tauchen. Genau das sollen die Titel erreichen, die in diesem Jahr das weihnachtliche Heimkino bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst Wow prägen – nicht alle laut, aber alle mit einem klaren Gefühl. Für alle, die sich nicht entscheiden können oder möchten, gibt es von 19. bis einschliesslich 27. Dezember wieder den Pop–Up–Channel Sky Cinema Christmas, der rund um die Uhr Klassiker und moderne Favoriten zeigt.