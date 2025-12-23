Diese Weihnachtstraditionen pflegen die Stars

Weihnachten steht vor der Tür und auch die deutschen Promis stimmen sich auf das Fest der Liebe ein. Zwischen Lichterglanz, Familienzeit und festem Menü pflegen sie ganz eigene Traditionen und Rituale.
Für Cheyenne Ochsenknecht (25) beginnt die Weihnachtszeit mit einer Expedition. «Wir gehen zusammen in den Wald und suchen uns einen Baum aus – manchmal dauert das ewig, weil jeder einen anderen will», erzählt sie lachend. Ist der perfekte Baum gefunden, wird gemeinsam geschmückt: «Mit Musik, Punsch und viel Glitzer.» Auch das Plätzchenbacken nach dem Rezept ihrer Mutter Natascha Ochsenknecht (61) gehört für sie fest dazu. «Diese kleinen Rituale geben mir total viel Halt, gerade in der stressigen Zeit», verrät die zweifache Mutter.
Die Sache mit dem Weihnachtsbaum
Das Thema Christbaum sorgt auch bei Jana (38) und Thore Schölermann (41) jedes Jahr für Diskussionen. «Wir fällen einen Baum zusammen, beziehungsweise den muss Thore immer fällen», erklärt Jana. Der Streitpunkt dabei: die Grösse. «Ja, das ist auch traditionell: Er ist zu gross und wir müssen ihn kürzen», gibt Thore zu. Nach getaner Arbeit wird es gemütlich: «Dann gibt es immer draussen am Feuer etwas zu trinken.» Kulinarisch hat Jana klare Prioritäten: «Knödel müssen immer dabei sein, ohne Knödel ist es einfach kein Weihnachten. Das ist wichtiger als der Weihnachtsbaum.» Am ersten Weihnachtsfeiertag geniesst das Paar dann den Morgen im Pyjama – für Jana ein absolutes Highlight.
Schauspielerin Stephanie Stumph (41), die dieses Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden ist, verbindet Weihnachten eng mit ihrer Heimatstadt Dresden. «Wenn wir dort feiern, fahren wir immer mit dem Auto in den Geburtsecken meiner Eltern herum und schauen die Schwibbögen und die beleuchteten Fenster an», erzählt sie. Dabei hat die Familie ein festes Spiel entwickelt: «Wir zählen die Weihnachtsmänner und trinken Glühwein» – eine Tradition, die sie auch an ihre Söhne weitergeben möchte.
Vom Christkindlmarkt zum «Harry Potter»–Marathon
Fitness–Influencerin Sophia Thiel (30) zieht es in ihre bayerische Heimat. «In Rosenheim gehen wir auf den Christkindlmarkt mit Glühwein, eine Kapelle spielt. Danach geht es noch in unser Lieblingsrestaurant, das wunderbar bayerisch dekoriert ist», schwärmt sie. Zu Hause darf dann der Filmklassiker nicht fehlen: «Zusammen mit meiner Familie machen wir dann auch gerne mal einen ‹Harry Potter›–Marathon oder schauen ‹Drei Haselnüsse für Aschenbrödel›.»
Der «traditionelle Weihnachtsfilmabend» steht auch bei Sarah Engels (33) auf dem Programm. Zudem gehöre das Plätzchenbacken mit den Kindern dazu sowie der Adventskranz, der gemeinsam geschmückt wird. «Diese kleinen Rituale machen die Weihnachtszeit für mich erst richtig aus.»
Besinnliche Momente und bodenständige Klassiker
Model Barbara Meier (39) legt Wert auf den religiösen Hintergrund des Festes. Seit vergangenem Jahr geht sie mit ihren Kindern in den Gottesdienst. «Vorher waren sie zu klein und dann dachte ich, wenn sie es noch nicht verstehen, ist es eher eine Qual – für alle», erklärt sie. Nun hofft sie, dass daraus eine feste Tradition wird: «Dass man nicht denkt, Weihnachten ist der Weihnachtsmann, der durch den Kamin kommt und Rentiere hat, sondern dass die christliche Geschichte nicht vergessen wird.»
Schauspielerin Margarita Broich (65) hält an einem besonders nostalgischen Brauch fest: «Das Läuten des Glöckchens mit dem Kind und Enkel ins Weihnachtszimmer gerufen werden.» Und für Anna Fischer (39) gilt eine eiserne Regel: «Der erste Christstollen darf erst am 24.12. zum Kaffeetrinken angeschnitten werden.»
Bei Model Eva Padberg (45) haben sich die Traditionen mit der Mutterrolle verändert. «Ich habe es immer geliebt, am 24. Dezember den Weihnachtsbaum mit meinem Vater zu schmücken», erinnert sie sich. Heute geht es pragmatischer zu: «Jetzt stellen wir den Weihnachtsbaum schon ein bis zwei Wochen früher auf.»
Raclette und Würstchen
Schauspieler Bjarne Mädel (57) hat eine klare Vorstellung vom perfekten Weihnachtsessen: «Ich mag das Konzept Raclette sehr gern. Man sitzt zusammen wie um ein Lagerfeuer. Man hat auch was zu tun und niemand muss sich vorher stundenlang in der Küche verausgaben.»
Ganz klassisch hält es dagegen Model Franziska Knuppe (51): Wenn der Baum steht, kommt an Heiligabend der deutsche Klassiker schlechthin auf den Tisch: «Kartoffelsalat und Wiener Würstchen – das gibt es bei uns immer.»