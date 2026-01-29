Diese Wintersport-Dokus in der Mediathek machen Lust auf Olympia

«Powerplay – Das beste Eishockey–Team für Olympia»

Rund acht Jahre nach dem überraschenden Silbererfolg bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Jahr 2018 eröffnet sich für die deutsche Eishockey–Nationalmannschaft erneut die Chance auf eine mögliche Medaille. Für die Dokumentation «Powerplay – Das beste Eishockey–Team für Olympia» wurde die Mannschaft um NHL–Star Leon Draisaitl (30) über ein Jahr hinweg auf dem Weg zu den diesjährigen Spielen begleitet. Der Film gewährt intensive Einblicke in den Nominierungsprozess, in Teamdynamiken und in die Balance zwischen hohen Erwartungen und sportlicher Realität. Im Fokus steht Bundestrainer Harold «Harry» Kreis (67), der vor der Herausforderung steht, aus einem grossen Kandidatenkreis eine Mannschaft zu bestimmen, die konkurrenzfähig ist.