Diese zeitlosen Klassiker braucht jede Frau im Kleiderschrank

Schlichter Rollkragenpullover

Ein schlichter, enganliegender Rollkragenpullover in einer neutralen Farbe wie Schwarz, Grau, Weiss oder Beige verleiht verschiedenen Looks eine zeitlose Note. Hochwertige Materialien wie zum Beispiel Kaschmir drücken aus, dass Qualität einen hohen Stellenwert im eigenen Leben hat. Der Rollkragenpullover kann mit anderen Klassikern aus dem Kleiderschrank zu einem zeitlosen Look gestaltet werden. Zum Beispiel in Kombination mit der gutsitzenden Lieblingsjeans und einem leger geschnittenen Blazer.