Diesen Dating-Tipp gibt Michelle Obama ihren beiden Töchtern

Michelle Obama über die Anfänge ihrer Beziehung mit Barack

Über die Anfänge ihrer Beziehung zu Ehemann Barack erinnerte sie sich an ein langes Mittagessen mit grossartigem Gespräch und sofortiger Chemie. Zuvor hatte sie gedacht, er sei ein «nerdiger Typ» – umso überraschter war sie, als sie ihn attraktiv fand und sofort eine Verbindung spürte. Sie gibt jedoch zu: «Wenn er hier wäre, würde ich sagen, dass es schon vor diesem Mittagessen ein Fünkchen gegeben hatte.»