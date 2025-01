Diesen süssen Modetrend aus Portugal wollen jetzt alle tragen

Warum sind Pullunder gerade jetzt in?

Der Hype um gestrickte Pullunder kommt nicht von ungefähr: In Zeiten, in denen Slow Fashion und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, feiern traditionelle Handwerkskünste ein Comeback. Gestrickte Sweater Vests greifen diesen Trend perfekt auf. Gleichzeitig bedienen sie den Wunsch nach Gemütlichkeit und Funktionalität in der kalten Jahreszeit. Das Ergebnis? Ein Must–have, das sowohl modische als auch praktische Ansprüche erfüllt.