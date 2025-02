Diesen Winter wird es düster: Dark Glamour hat das Sagen

Sexy Abendlook in Weinrot

Das schwedische Model Elsa Hosk (36) weiss, wie sie schicke Outfits stylt. Mit einem hautengen Kleid in der Trendfarbe Burgunder zog sie auf Instagram alle Blicke auf ihre schlanke Figur. Besonders sexy wurde ihr Auftritt durch die transparente Bauchpartie. Um der Kombination einen luxuriösen Touch zu verleihen, hüllte sie sich zusätzlich in einen braunen Ledermantel mit auffälligem Fellkragen. Ihre goldenen Statement–Ohrringe und eine Hochsteckfrisur machten den Look komplett.