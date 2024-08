Dieser Bond-Film inspirierte den legendären Olympia-Stunt der Queen

Zwei Jahre nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926–2022) verrät ein neues Buch viele Anekdoten aus dem Leben der britischen Königin. «A Voyage Around the Queen» von Craig Brown erscheint am 1. Oktober 2024. Die britische «Daily Mail» hat bereits jetzt erste Ausschnitte veröffentlicht. Darunter finden sich auch neue Details zum legendären Auftritt der Queen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London. In einem für die Zeremonie produzierten Clip verblüffte die britische Monarchin an der Seite von Daniel Craig (56) alias James Bond. An der Seite von 007 sprang die Queen sogar mit einem Fallschirm aus einem Hubschrauber. Wenn auch nur ein Double von ihr.