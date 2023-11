Dieser Casting-Wunsch von Matthew Perry ehrt Zac Efron sehr

Die gemeinsame Zeit von Zac Efron (36) und Matthew Perry (1969–2023) am Set der Komödie «17 Again – Back to High School» hat offenbar in beide Richtungen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vor rund einer Woche wurde aus dem Umfeld des «Friends»–Stars mitgeteilt, dass Perry ein Biopic über sein Leben plane und unbedingt seinen einstigen Co–Star als junge Version seiner selbst casten wolle. Im Rahmen der US–Premiere seines neuen Films «The Iron Claw» am Mittwoch (8. November) darauf angesprochen, zeigte sich Efron von dieser Nachricht zutiefst gerührt.