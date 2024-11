Dieser «Fluch der Karibik»-Star verwandelte sich in Alfred Hitchcock

Hitchcock mit Handy

In den Aufnahmen vom «Monster»–Dreh scheint sich der Star sichtlich wohl in der Haut der Regielegende zu fühlen. Wenn er nicht gerade stilsicher an seiner Zigarre zog, wie es Hitchcock zeit seines Lebens tat, knipste er in Drehpausen und voller Montur mit seinem Smartphone Bilder vom Set. Hitchcock mit Handy – ein unterhaltsamer Anblick, wie etwa auch die «Daily Mail» festhielt.