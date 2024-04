Dieser Gedanke lässt Lily Allen nicht rückfällig werden

Im Interview mit GQ sprach die Schauspielerin 2018 über die Gründe, die sie in die Sucht rutschen liessen. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Marnie Rose Cooper (11) habe sie nicht in ihren Körper zurückgefunden. Um den Schönheitsstandards zu entsprechen, habe sie durch Wodka als Nahrungsersatz eine rapide Gewichtsabnahme herbeigeführt. «Ich habe am Tag eine Flasche Grey Goose getrunken. Es war wirklich schlimm», gestand sie.