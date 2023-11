Dieser Star könnte Gwyneth Paltrow vor die Kamera zurückholen

Kehrt Gwyneth Paltrow (51) doch noch einmal als Schauspielerin vor die Kamera zurück? Die Oscarpreisträgerin legte ihre Schauspielkarriere zugunsten ihres Beauty– und Wellness–Imperiums Goop auf Eis. Für einen Star würde sie jedoch aus der Schauspielrente zurückkehren, wie sie am Rande der «CFDA Fashion Awards» in New York im Interview mit «ET Online» verrät. Auf der Veranstaltung wurde die 51–Jährige für ihre Lifestyle–Marke geehrt.