Sieben Gastgeberinnen und Gastgeber

Dieses Moderationsensemble führt durch den Deutschen Filmpreis

Am 3. Mai wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. In diesem Jahr führen gleich sieben Gastgeberinnen und Gastgeber durch die Preisverleihung. Dazu gehören unter anderem Jürgen Vogel, Jasna Fritzi Bauer oder Margarita Broich.