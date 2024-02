Dieter Bohlen: Deutschlands Mega-Hitmaschine wird 70

Der Betriebswirt in der Tanzkapelle

Bohlens Musikkarriere zeichnet aus, dass er von Anfang an die Gesetzmässigkeiten des musikalischen Massenmarkts im Blick hatte und als studierter Betriebswirt daraus seine Schlüsse zog. In einem Interview mit der «Berliner Zeitung» erläuterte er, wie er sich Ende der 70er Jahre als Mitglied einer Tanzkapelle die wesentlichen Erkenntnisse für seine gesamte weitere Laufbahn erarbeitete. Über seine Zeit als BWL–Student in Göttingen berichtete er: «Am Wochenende habe ich in der Tanzkapelle gespielt. Dadurch konnte ich mein Studium finanzieren. Ausserdem lernt man bei der Tanzkapelle genau, was die Leute so hören wollen – und wie die manchmal auf die schwachsinnigsten Nummern abfahren. Damals so ‹Lied der Schlümpfe› und so was. Hat mich natürlich gegraut, solche Nummern zu spielen! Aber man lernt fürs Leben manchmal.»