Dieter Bohlen: Ein Schritt zum perfekten Eheglück fehlt noch

Dieter Bohlen (71) meldet sich nach seinen Hochzeitsnews bei seinen Instagram–Followern zurück. In einem Clip erklärt der «DSDS»–Juror, was zum perfekten Eheglück mit seiner Carina noch fehlt.
Am Silvesternachmittag hatten der Modern–Talking–Star und seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) auf den Malediven geheiratet. Das Paar verkündete die frohe Botschaft selbst auf Instagram mit den schlichten Worten «Wir haben geheiratet» – begleitet von vier Herzen und einem emotionalen Video, unterlegt mit Whitney Houstons Hit «Run to You».
«Für immer und ewig verheiratet»
«Wow, was für ein Unterschied zu den Malediven, aber mir gefällt es trotzdem», erklärt Bohlen nun in dem aktuellen Instagram–Video und zeigt sich mit Mütze und warmer Jacke im Schnee. «I love Tötensen, I love Deutschland, das wisst ihr alle.» Dann erklärt der Musiker, der den Clip unter dem Thema «Ist meine Ehe in Deutschland gültig?» veröffentlicht hat: «Viele fragen sich und die Presse ist voll damit, dass die Ehe doch gar nicht rechtens ist. [...] Das stimmt sogar.»
Bohlen führt weiter aus: «Aber da kann man natürlich was dagegen machen.» Er lasse das hier alles eintragen, «ganz normal bei meinen Freunden in Nenndorf im Standesamt, und dann ist alles Roger.» Der Musikproduzent hält zudem seinen Ehering in die Kamera und betont: «Natürlich sind wir dann für immer und ewig verheiratet.»
Für Bohlen ist es bereits die dritte Ehe. Von 1983 bis 1989 war er mit Erika Sauerland verheiratet. 1996 folgte eine nur einmonatige Ehe mit Verona Pooth.
Mit der erneuten Hochzeit hielt Bohlen ein Versprechen, wie er der «Bild»–Zeitung erklärte. «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.»