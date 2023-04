Dieter Bohlen feiert in Berlin den Auftakt seiner Comeback-Tour

Dieter Bohlen (69) hat ein voll gepacktes Wochenende hinter sich. Am Samstag fand das Finale der 20. Staffel «Deutschland sucht den Superstar» statt, am Sonntagabend legte er einen gut gelaunten Auftakt seiner Comeback-Tour durch Deutschland hin. In der Max-Schmeling-Halle in Berlin präsentierte er auf der Bühne vor circa 4.200 Konzertbesuchern Songs aus seiner jahrzehntelangen Karriere als Sänger und Musikproduzent. Angefangen beim Modern-Talking-Hit «Atlantis is calling» bis hin zum «DSDS»-Klassiker «We have a dream».