Dieter Bohlen gratuliert seinem «Carinchen» liebevoll zum Geburtstag

Mit zehn rote Herzchen und einem liebevollen «Happy Birthday Carinchen» gratuliert Dieter Bohlen (70) seiner langjährigen Partnerin Carina am Freitagmorgen zu ihrem heutigen 40. Geburtstag. Dazu postete der Pop–Titan ein Urlaubsbild auf Instagram, das Carina in einem orangefarbenen Bikini am Strand zeigt. Auf einer Sonnenliege lacht sie mit Sonnenbrille und Pferdeschwanz in die Kamera – sowohl Liege, Handtuch als auch Schirm sind ebenfalls orange.