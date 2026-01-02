Dieter Bohlen hält sein Versprechen: Traumhochzeit auf den Malediven

Für den sonst so schlagfertigen Pop–Titanen wurde die Zeremonie zum emotionalen Ausnahmezustand. «Carina geht barfuss auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel. Ich hab' zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt», schwärmt Bohlen gegenüber «Bild».