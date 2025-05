Dieter Bohlen nach «Supertalent»-Aus: «Die Quote war echt Kacke»

Nun reagiert Chefjuror und Urgestein der TV–Show Dieter Bohlen (71) persönlich auf das Aus. «Die Quote war echt Kacke», gibt er in einer Instagram–Story zu. «Aber uns haben viele Leute geschaut. Im Schnitt 1,6 Millionen», führt er weiter aus und vergleicht die Quote daraufhin mit anderen Castingshows wie Heidi Klums «Germany's next Topmodel» oder weiteren Primetime–Shows wie der von Stefan Raab. «Supertalent» hätten «mehr» geschaut, so Bohlen. Als Erklärung fügt er eine Art Grundsatzkritik am Quoten–System hinzu: «Aber die Quoten werden eben in bestimmten Altersklassen gemessen. So ein Schmarrn.»