Dieter Bohlen: Rührende Geburtstagsglückwünsche an Papa Hans

Auch unter diesem Beitrag machten zahlreiche Fans und Show–Kollegen ihre Begeisterung deutlich. «Ist das möglich? Mit 90 so unbeschreiblich jung aussehen? Jung und wunderschön», ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Auch Profi–Tänzerin Oana Nechiti (36) fand liebevolle Worte für das Mutter–Sohn–Duo: «Wir haben unseren Mamas so viel zu verdanken! Lieber Dieter, deine Mama sieht fantastisch aus und muss bestimmt eine starke Frau sein. Sie hat dir so viele gesunde Werte mitgegeben, die heutzutage eine Seltenheit sind.»