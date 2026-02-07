Dieter Bohlen singt sich selbst Geburtstagsständchen

Als frisch verheirateter Mann ins neue Lebensjahr

Seinen 72. Geburtstag begeht Bohlen in diesem Jahr mit einer Neuerung: Er ist wieder verheiratet. An Silvester gaben sich er und seine langjährige Partnerin Carina (42) auf den Malediven das Jawort. Und langweilig wird es den frisch gebackenen Bohlens auch nicht: Das Ehepaar wird am 7. März erstmals gemeinsam in einer TV–Show zu sehen sein. Für Carina ist es in der Samstagabendshow «Klein gegen Gross – Das unglaubliche Duell» mit Moderator Kai Pflaume der erste grosse Fernsehauftritt überhaupt.