Dieter Bohlen und Twenty4Tim kündigen gemeinsamen Song an

Musikprojekt vorab auf TikTok angekündigt

Weitere Details über das Musikprojekt sind bislang nicht bekannt. Auf TikTok kündigte Twenty4Tim bereits vor wenigen Tagen an, dass er die «bekannteste Person in Deutschland» angerufen habe, um sie zu fragen, ob sie einen Song mit ihm mache. In dem Video erklärte er, er habe das Smartphone seines Managers geklaut und rufe besagte Person an. «Ja, dann lass das machen», so die Antwort der Person, die offenbar Dieter Bohlen war. Anschliessend versorgte er seine Anhänger tagelang mit möglichen Hinweisen. Einige wollen angeblich Bohlens Haus in einem der Clips erkannt haben.