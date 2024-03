Dieter Hallervorden: So soll ihn seine Frau in Erinnerung behalten

Dieter Hallervorden erklärte zudem: «Ich gehe dann vor und suche im Himmel schon mal ein schönes Plätzchen für uns beide.» Ausserdem sorge er schon seit Jahren dafür, dass ihn seine Frau «dann trotzdem immer liebevoll und zart in Erinnerung behält». Es komme auch darauf an, so der Kabarettist, wie man eine Liebe am Leben erhält. «Dazu ist eben nicht bloss Zärtlichkeit und Küsschen nötig», auch Gehorsam komme ganz gut an, sagte der 88–Jährige lachend weiter. Eine Belastung stelle das Thema für die Beziehung nicht dar. «Wir leben das Leben so lange wie wir das gemeinsam können und das machen wir lebensfroh», verrät sie.