Dieter Hallervorden wird 90: ARD ehrt den Komiker mit Primetime-Doku

Am 5. September 2025 wird Dieter Hallervorden 90 Jahre alt. Die ARD feiert den Jubilar aber schon vorher. Am 1. September zeigt Das Erste um 20:15 Uhr die abendfüllende Doku «Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt». In der ARD–Mediathek gibt es den 90–Minüter schon einen Tag vorher zu sehen.