Dieter Hallervorden wird 90: Die TV-Highlights seiner Geburtstagwoche

Dieter Hallervorden im Porträt: «Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt»

Den Auftakt macht um 20:15 Uhr das neue Porträt «Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt» von Simon Tanschek und Lukas Hoffmann. Der Film beleuchtet Hallervordens aussergewöhnliche Karriere, die über sieben Jahrzehnte deutsche Comedy, Film und Theater geprägt hat. In der Ankündigung ist von einer «der letzten Ikonen der deutschen Showkultur» die Rede und vom «letzten grossen Narr der Republik», der auf ein «Leben zwischen Lachsalven und Tränen, zwischen Skandal und Applaus» zurückblicken kann.