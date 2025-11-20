Dieter Herzog: Der Fussballweltmeister von 1974 ist tot

Der ehemalige Fussballprofi Dieter Herzog (1946–2025) ist tot. Der Fussballweltmeister von 1974 ist diese Woche im Alter von 79 Jahren gestorben. Das gaben seine ehemaligen Vereine Bayer 04 Leverkusen und Fortuna Düsseldorf in den sozialen Medien bekannt.
Vereine trauern um Dieter Herzog
«Der Verein verliert einen aussergewöhnlichen Fussballer und einen Menschen, der über viele Jahre hinweg prägende Spuren in der Vereinsgeschichte hinterlassen hat», heisst es in einem Nachruf des Düsseldorfer Fussballklubs. «Seine sportlichen Leistungen, seine Bescheidenheit und seine Verbundenheit zum Verein bleiben unvergessen.»
Herzog, der 1946 in Oberhausen geboren wurde, spielte von 1970 bis 1976 in Düsseldorf. In dieser Zeit gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die Heim–Weltmeisterschaft. 1976 wechselte er nach Leverkusen, wo er 1983 im Alter von 37 Jahren seine aktive Karriere beendete und anschliessend in der Scouting–Abteilung tätig war.
Der Klub schreibt in einem Nachruf: «Dieter Herzog und Bayer – dieses Verhältnis war von höchster gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Der Klub war ihm ans Herz gewachsen – und er dem Klub, seinen Mitarbeitern und den Fans von Schwarz–Rot.» Er werde «als Spieler, Kollege und besonderer Mensch unvergessen bleiben», heisst es weiter.