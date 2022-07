Dieter Wedel: Was von dem Erfolgsregisseur bleibt

Das war zumindest bis zum Januar 2018 so. Damals hatte die #MeToo-Debatte auch den «grossen Wedel» erfasst. Mehrere Schauspielerinnen warfen ihm sexuelle Übergriffe vor; er stritt alles ab. Am Mittwoch, am selben Tag, an dem darüber entschieden werden sollte, ob eine Anklage wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung zugelassen wird, bestätigte das Landgericht München I laut mehreren Medienberichten den Tod des Regisseurs. Er starb am 13. Juli in Hamburg mit 82 Jahren.