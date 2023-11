Dietmar Bär über das «Traumschiff»: Das hat ihn besonders beeindruckt

Seit 1997 spielt Dietmar Bär (62) den Kölner «Tatort»–Kommissar Freddy Schenk. Am Sonntag (26. November) ist er aber nicht in der ARD–Krimireihe, sondern bei der Konkurrenz in dem beliebten ZDF–Format «Das Traumschiff» zu sehen. Der Ausflug hat ihn durchaus beeindruckt, wie er in einem Interview verrät.